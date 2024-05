Des habitants se barricadent : la peur des prochaines heures

Clémence, une habitante de Dumbéa, en Nouvelle-Calédonie, témoigne de l'angoisse qu'elle éprouve à cause de ces émeutes : "De grosse usines qui brûlent au loin, des bruits qui klaxonnent, c'est vrai que c'est une ambiance assez perturbante et assez flippante, disons ! Et là, on est rentré à la maison, on s'est barricadé. Il y a des rondes et des barricades qui ont été mis à l'entrée de notre quartier. Mes voisins sont au courant que je suis à la maison avec les enfants. Ils ont passé avec leur chien plusieurs fois devant la maison... et voilà ! Tous les hommes disponibles qui ont amené de grandes palettes de bois, amené de grands poteaux de béton à l'entrée des deux rues..." Toujours selon elle, le quartier est mis sens dessus dessous lorsqu'on a commencé à dévaliser. La nuit risque d'être longue. Elle raconte que ses amis ont leur cabinet médical qui a complètement brûlé ; pour d'autres, leurs maisons ont été volées. "Ça fait mal au cœur de voir tout ça et surtout de se dire qu'est-ce que ça va être demain matin", ajoute-t-elle d'une voix triste. TF1 | Reportage S. Chevallereau