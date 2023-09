Des habitants solidaires après la crue à Saint-Martin-de-Londres

De l'eau jusqu'aux genoux samedi après-midi dans ce commerce inondé. Des marchandises noyées, car à l'extérieur, c'était un torrent sur la place de Saint-Martin-de-Londres. Joëlle Dermee est la gérante de cette supérette. Ce dimanche matin, c'est le moment de constater les dégâts. "Tout ce qui est en carton, c'est perdu. Ce n'est plus vendable à la clientèle", confie-t-elle. Des centaines d'euros de perte, mais le pire a été évité grâce à ce bon réflexe. "J'ai juste pris un panier que j'avais sous la main et j'ai mis tout le bloc de courant dessus", rapporte-t-elle. La réouverture est prévue lundi. Mais avant, l'heure est au nettoyage. Pour l'aider, il y a sa fille Perrine et les autres villageois encore marqués par la violence des intempéries. Les habitants sont inquiets, mais déterminés. Hier soir, ils se sont tous mobilisés pour déblayer les rues. Ces deux voitures ont été emportées par les eaux. Leur stationnement pourrait bientôt être interdit à certains endroits de la commune. TF1 | Reportage M. Rio, C. Arrigoni