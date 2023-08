"Ça fait un peu peur" : ces habitants de Saône-et-Loire ont été surpris par un violent orage

Des bourrasques de vent, une pluie torrentielle et des grêlons qui tombent sans discontinuer pendant plusieurs minutes. Cela a formé une rivière au centre de Cluny, dimanche, allant même jusqu'à charrier des chaises dans une rue. Ce lundi matin, les habitants sont sidérés par l'intensité de la tempête. Quelques-uns d'entre eux témoignent : "J'ai vu une grosse tempête avec beaucoup de grêlons" ; " Il faisait lourd et puis tout d'un coup, il pleuvait. Il y avait du vent". Un restaurateur s'est fait une belle frayeur. Une partie de l'arbre qui se situe au-dessus de son établissement est tombée sur le toit. Dans un magasin de chaussures qui a été inondé, les commerçants tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Là, 1500 paires de chaussures ont été endommagées et sont invendables. Comme eux, plusieurs commerçants ont été fortement touchés. À Cluny et dans un périmètre de dix kilomètres aux alentours, les habitants n'avaient jamais connu une tempête aussi soudaine et d'une violence aussi extrême.