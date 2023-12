Des habitants surpris par une soudaine montée des eaux

La crue était prévue, mais l'eau est montée très vite. Ce mardi matin, 5,40 mètres au plus haut. Des habitantes nous racontent : "Ce matin, on est passé à peu près à la même heure, il y avait au moins 1,50 m de moins. Le dessus des terrasses ne baignait pas dans l'eau. Il y avait un bon mètre encore" ; "Ça montait très vite. On n'aurait même pas pensé que ça puisse monter aussi vite". Des restaurants sont, heureusement, fermés pendant la période hivernale. Un peu plus bas, c'est tout le quartier derrière les quais qui est sous l'eau. L'eau arrive jusqu'à la taille, à près d'un mètre d'eau. Une voiture s'est retrouvée piégée sur la place. Un habitant n'a pas pu se rendre au travail. Le quartier est en zone inondable, alors, certains habitants ont pris leurs précautions. Monique a déjà fait ses courses pour pouvoir tenir plusieurs jours s'il le faut. Le niveau d'eau devrait légèrement descendre, mais avec les pluies de la journée et de la nuit prochaine, il pourrait très vite remonter. TF1 | Reportage A. Vieira, F. Gourdin, E. Guillaume