Des habitations bombardées à Kiev

La frappe a eu lieu en tout début de matinée. Une barre d'immeuble et une centaine d'appartements ont été touchées. Les secours tentent d'accéder à tous les étages pour s'assurer qu'il ne reste aucune victime. Cette voisine indique une chambre où pourrait se trouver un proche. Au pied de l'immeuble, certains s'estiment miraculés. Selon eux, leur pays va ressentir de la haine vis-à-vis des Russes pendant des siècles. De l'autre côté de la façade, on découvre un quartier résidentiel avec une grande école et des aires de jeux. "Il n'y a pas de cibles militaires ici, c'est juste un acte de terrorisme. Poutine est en train de commettre un génocide", affirme Alex Goncharenko, député ukrainien. Sur la façade, un drapeau ukrainien est déjà planté. Les forces russes sont présentes à quinze kilomètres d'ici. Alors, les Russes peuvent-ils encore progresser dans les prochains jours ? Rappelons qu'il y a deux jours, notre équipe a filmé dans ce même quartier des miliciens ukrainiens s'entraînant en vue d'éventuels combats de rue alors qu'aux abords, des mines anti-chars, sont déjà positionnées. TF1 | Reportage F.X. Menage, F. Petit, S. Iorgulescu