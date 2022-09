Des heures d'attente pour s'incliner devant la reine

Ils se sont déplacés par milliers et ont attendu des heures pour ces quelques instants face à leur reine. Un dernier tête-à-tête pour lui dire adieu. La capitale écossaise vit un moment d’histoire, mais pour Shella, l’hommage est plus intime. "C’est difficile d’accepter sa mort, mais la voir rendra tout ça plus réel", confie-t-elle. Nous la retrouvons ensuite à la sortie de la cathédrale Saint-Gilles : "J’ai réalisé qu’elle reposait là et qu’on ne la reverrait plus jamais". Temps d’attente estimé pour la foule : environ deux heures. Mais les Écossais, qui voulaient rendre un dernier adieu à leur reine, sont bien présents. Ils sont 30 000 et certains n’ont d’ailleurs pas hésité à passer toute la nuit dans une file d’attente pour apercevoir le cercueil. Et ce, même avec 12 °C à l’extérieur. La veillée est encore plus intime, familiale cette fois : le roi Charles, sa sœur Anne, première femme à participer à cette cérémonie, et ses frères, Edouard et Andrew. Dos au cercueil, ils montent la garde. Ce mardi après-midi, Elizabeth II quittera l’Écosse pour la dernière fois. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Diwo, L. Lassalle