Des heurts éclatent en marge de la visite de Macron à La Réunion

Dans le cadre du déplacement d'Emmanuel Macron à La Réunion, des affrontements entre une centaine de jeunes et les forces de l'ordre ont eu lieu le soir du 24 octobre 2019 dans la ville du Port. Une vingtaine de voitures ont été incendiées. Aucun blessé n'est à déplorer, mais cinq personnes ont été placées en garde à vue. Le chef d'État poursuit sa visite par une rencontre avec la filière agricole. Il a promis plusieurs millions d'euros d'aides pour les producteurs locaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.