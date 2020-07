Des hôteliers de Morzine offrent des vacances tous frais payés à la montagne à une centaine de familles de soignants

Une centaine de familles de soignants vont pouvoir bénéficier d'une semaine de vacances gratuites dans un des hôtels de Morzine (Haute-Savoie) cet été. Les propriétaires de ces derniers ont tenu à faire ce geste pour les remercier d'avoir tenu bon durant la crise épidémique. Un élan de solidarité qui touche particulièrement les soignants. L'occasion aussi pour eux de prendre le temps en famille, à la montagne, et de partager des moments précieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.