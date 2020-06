Des hôteliers offrent des vacances aux soignants

Après plus de deux mois mouvementés dans les hôpitaux, les personnels soignants peuvent enfin s'accorder quelques jours de repos. Pour les remercier, certains hôteliers ont accepté de leur louer gratuitement des hébergements de vacances. A Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère), une quinzaine de séjours ont été offerts à des aide-soignants et des ambulanciers de la région. De petites attentions qui leur permettent de souffler un peu et de profiter à nouveau de leur famille.