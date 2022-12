Des idées brillantes pour le sapin

Il est arrivé dans les rayons de décoration de Noël comme un invité surprise. Le papier, plus en accord avec l'environnement, viendra orner les sapins cette année. "Tout ça, c'est du papier. Donc les boules en papier mâché, peintes à la main, sont à 4,20 euros", explique Sophie Verhaeghe, gérante de Søstrene Grene. Minimaliste ou plus travaillé, comme ces boules en verre, chacun a son style, mais rien n'est laissé au hasard. Qu'importent les choix, aujourd'hui dans les rayons, la priorité semble être le plaisir et la joie. Dans un autre magasin, un temple des décorations de fête, chacun a son idée bien précise quant aux couleurs. Cet hiver, la couleur parme a fait son arrivée, mais Laurie penche pour un sapin beaucoup plus givré. Là aussi, le bois et les matériaux plus naturels sont aussi prisés, mais beaucoup sont encore attirés par tout ce qui brille. Le coup d'envoi est donné et il ne reste qu'à tout installer à la maison et patienter jusqu'au 24 décembre. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez