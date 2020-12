Des idées de dernière minute pour les cadeaux de Noël

La dernière journée s'annonce chargée pour les personnes à la recherche des derniers cadeaux. Les emballeurs s'y sont mis tôt et risquent de ne pas pouvoir faire de pause. Pour les commerçants, il est impossible de prévoir l'affluence de cette journée. "On s'attend à tout. L'année dernière, on a très bien travaillé. On est dans une période tellement particulière. On ne sait pas de quoi demain sera fait", explique la vendeuse Lisa Lucquiaud. Mercredi après-midi, on sentait une certaine décontraction dans les rues. "Il y a quatre ou cinq personnes. Il n'y a pas de stress", affirment certains. "Je me balade en ville. En fonction des boutiques, je regarde. C'est comme ça que j'ai trouvé mes affaires", confient d'autres. Paul, lui, a posé sa journée et a commencé dès l'ouverture des boutiques pour chiner une partie de ses cadeaux. Il en a six à trouver. Mais avant d'acheter, il faut avoir une idée. En tout cas, les Français s'adaptent pour un Noël en petit comité moins stressant.