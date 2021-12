Des illuminations de Noël féeriques à Londres

Pas un centimètre de sapins sans guirlandes lumineuses. A Covent Garden, en plein centre de Londres, Noël se fête en lumière et en neige artificielle. Sous le regard des passants, la ville se métamorphose. "C'est quelque chose qu'on attend quand on vient ici. C'est pour ça qu'il faut être là au moment de Noël", se réjouit ce passant. La nuit londonienne s'éclaire d'une rivière d'étoiles dans cette artère commerçante. Chaque rue se veut plus impressionnante que sa voisine pour le plus grand bonheur des touristes qui ne savent plus où donner de la tête : "c'est la première année où je suis à Londres, c'est un rêve, c'est fantastique", "c'est magique toutes ces lumières, il y a de nouveaux thèmes chaque année". Les grands magasins sont de la partie. Chaque année, depuis plus d'un siècle, leurs vitrines rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients. La vitrine de ce commerçant français est enfin prête. C'est son premier Noël à Londres. L'esprit de Noël s'exprime sans aucune sobriété dans la capitale britannique : extravagance, des façades aux vitrines, tout est permis. Personne ne songerait à s'en plaindre. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges