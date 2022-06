Des images inédites de l'épave du galion San José et de ses trésors en Colombie

C'est peut-être la plus grande chasse aux trésors de l'histoire. L'épave du galion espagnol San José, à 950 mètres de fonds au large de la Colombie, vient d'être filmée par un robot téléguidé. Depuis son naufrage en juin 1708, elle gît à des profondeurs inatteignables par l'homme. Localisée en 2015, l'épave n'a jamais été intégralement fouillée. Sur les images inédites, les scientifiques colombiens ont découvert 200 tonnes d'or, d'argent et d'émeraude ainsi que des canons, des gravés et des porcelaines chinoises intactes. Ce sont trois milliards d'euros de butin aux cours actuels des pierres précieuses, jusqu'à 17 milliards si on tient compte de leur valeur historique. Mais à qui revient ce trésor ? Le navire appartient aux Espagnols, les Boliviens ont extrait les minerais précieux et les Colombiens l'ont découvert. Ces derniers en revendiquent la propriété puisqu'il gît dans leurs eaux territoriales. L’État colombien promet un musée dédié au bateau naufragé. L'idée de déléguer les recherches à des opérateurs privés a été exclue. TF1 | Reportage J. Devambez, I. Pawlowski