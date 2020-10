Des images inédites du dernier road trip de Johnny Hallyday au Grand Rex

Les boulevards parisiens n'ont pas toujours été conçus pour accueillir 70 Harley-Davidson, surtout quand leurs pilotes sont allés tous ensemble au cinéma. Après avoir garé leurs bécanes, ces derniers sont montés sur celle de Johnny Hallyday et sur grand écran. En effet, le film inédit du dernier road trip du rockeur dans l'Ouest américain a été diffusé mercredi au Grand Rex, à Paris. L'histoire remonte en 2016 avec quelques-uns de ses meilleurs amis, qu'il appelait ses frères. Dans ce film, Johnny était anonyme, ému et en plein rêve d'enfant. Un décor en équilibre précaire, comme le rockeur déjà affaibli par une maladie que tous, même lui, ignoraient encore. À 72 ans, il avait roulé 500 km par jour sur sa moto pendant ce voyage de quinze jours à travers l'Amérique qui a guidé sa vie. Au Grand Rex, Laeticia Hallyday a été très émue. Les fans aussi ont passé de bons moments. Pour eux, la passion continue, comme elle a duré jusqu'au bout pour Johnny lui-même. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.