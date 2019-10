Des initiatives pour réduire le chômage dans les régions

On compte plus de cinq millions de chômeurs dans l'Hexagone dont la majeure partie sont en régions. Mais grâce à certaines initiatives, leur nombre commence à baisser depuis quelques mois. A Longuenesse, dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, Pôle emploi organise des opérations de recrutement en présélectionnant des profils en fonction de leur parcours. A Lille, une mission locale propose des formations à tous les demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.