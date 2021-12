Des inondations qui durent dans le Nord

À Merville (Nord), il est impossible de distinguer la rivière de la route. Seulement une étendue d'eau glaciale boueuse qui envahit certaines maisons. Depuis son installation il y a 40 ans, un couple connaît sa troisième inondation. La nuit a été stressante avec huit centimètres d'eau en plus. Une montée causée par l'onde de crue. En attendant la baisse des niveaux, les retraités doivent trouver un endroit pour dormir. Leurs voisins n'ont pas été épargnés. Ils viennent tout juste d’emménager après des travaux. Ce mardi matin, la cave est inaccessible. Axel et Adeline peuvent compter sur les agents municipaux pour limiter les dégâts. De lourds parpaings permettent de rehausser les meubles. Grâce à une barque, une infirmière a pu réaliser la piqûre de sa patiente. Dans le secteur, certaines routes sont submergées. Il est parfois impossible pour les agriculteurs de se faire livrer la nourriture des animaux. "Les camions ne veulent pas prendre le risque de venir chez nous. C'est l’inquiétude totale pour l'instant", lance l'un d'entre eux. Le niveau de l'eau ne devrait plus monter et la vigilance orange sera levée à 16 heures. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette