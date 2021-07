Des intempéries dévastatrices et meurtrières en Allemagne

L'ouest de l'Allemagne est meurtri par des jours de pluie diluvienne. En Rhénanie-Palatinat du Nord, la pluie s'est arrêtée et la décrue a commencé. Les habitants, encore sous le choc, commencent seulement à sortir de chez eux et découvrent l'étendue des dégâts. Abasourdis face à l'ampleur de la catastrophe, riverains et secouristes savent qu'il faudra des semaines avant que ces villes ne retrouvent leur visage d'antan. Chacun nettoie d'abord devant sa porte. Par endroits, l'eau est montée à trois mètres de haut. Mais alors que l'Allemagne semble enfin avoir trouvé un peu de répit pour se concentrer sur la reconstruction, des nouvelles très inquiétantes parviennent d'heure en heure aux secouristes. Dans le village d'Erftstadt-Blessem, un important glissement de terrain s'est produit suite aux inondations. De nombreuses personnes sont portées disparues. Les torrents qui traversent la ville se sont jetés dans cette cuve immense d'eau et de boue. L'Allemagne reste en état d'alerte.