Des intempéries meurtrières en Allemagne

L'Ouest allemand est ravagé par les eaux. Le village de Schuld est détruit ce jeudi matin. Des pluies diluviennes ont englouti depuis plusieurs jours la région de Rhénanie du Nord à la frontière avec l'Hexagone. La plupart des routes sont également détruites. Les habitants sont livrés à eux-mêmes pour lutter contre les torrents tellement puissants. Ces derniers sont capables de broyer des habitations et d'emporter sur des kilomètres des dizaines de voitures. Dans les villages, les routes sont devenues des fleuves. Au moins 135 000 habitations sont privées d'électricité. Les habitants ne peuvent qu'assister impuissants au déluge qui se déroule sous leurs yeux. Le bilan provisoire fait état de 19 morts et des dizaines de disparus. Mais les autorités allemandes craignent un bilan bien plus lourd. L'état d'urgence est instauré. Arrivée mercredi, l'armée recherche les survivants en attendant les renforts. Si la pluie a aujourd'hui baissé en intensité, ce n'est qu'une légère accalmie. L'épisode orageux devrait se poursuivre encore quelques jours.