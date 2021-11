Des intérimaires français remplacés par des ouvriers italiens chez Stellantis à Vesoul

Depuis quelques jours, les habitants de Vesoul (Haute-Saône) ont remarqué un petit changement dans les rues et les commerces. Des Italiens, ouvriers de chez Fiat, à Naples, sont arrivés sur place. Ils sont au chômage partiel à cause des pénuries de composants électroniques. Le groupe Stellantis a décidé de les délocaliser dans son usine française, qui elle, a besoin de main-d'œuvre. Rocco et ses collègues vont rester à Vesoul au moins jusqu'en décembre. Trouver un logement est un vrai casse-tête, surtout qu'aucun de ces travailleurs ne parle français. Heureusement, Louisa, l'Italienne qui tient une pizzeria de Vesoul, est là pour les aider. Elle les aide pour les petits contrats EDF par exemple. Dans l'ensemble, ces nouveaux habitants sont plutôt bien accueillis. Même les intérimaires du site ont vu d'un mauvais œil cette nouvelle concurrence. Selon la direction, une centaine d'intérimaires sont revenus dans l'usine. Les 1800 salariés du site vivent dans tous les cas au rythme des livraisons de composants.