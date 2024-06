Des jeunes cyclistes fauchés par une voiture

Le quartier est toujours bouclé, car une partie des victimes est encore prise en charge sur place. L'accident a eu lieu vers dix heures ce mercredi matin, en plein centre de La Rochelle. Douze enfants, âgés de sept à onze ans, et deux accompagnateurs circulaient à vélo depuis leur centre de loisirs. Ils se rendaient dans un jardin public lorsqu'une femme âgée de 83 ans au volant d'une voiture jaune percute le groupe. Premier bilan, sept victimes graves : quatre en urgences relatives, deux en urgence absolue et une en urgence extrême. Elle a dû être transportée par hélicoptère au CHU de Poitiers (Vienne). Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants sur la conductrice se sont révélés négatifs. Elle est en ce moment hospitalisée, son état ne permet pas de l'auditionner. Selon la mairie, les enfants avaient l'habitude de se déplacer à vélo. Une enquête judiciaire est ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame. TF1 | Reportage E. Assalit, H. Dreyfus, M. Bliard