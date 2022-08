Des jeunes pour une agriculture plus durable

Louise Devienne entre dans sa serre comme dans une confiserie. Avec son fils, elle récolte, toujours avec gourmandise, les tomates cerises qu'ils ont semé il y a six mois. L'agricultrice cultive 50 variétés de fruits et légumes différents et elle a une règle : aucun pesticide. Certes, le travail est plus fastidieux. Il faut s'accommoder des mauvaises herbes et des parasites, mais la qualité est incomparable. "Ce qu'on veut, c'est avoir une bonne santé et manger sainement", confie-t-elle. Elle vend ses produits à des restaurateurs ou directement aux clients. L'ancienne infirmière a réalisé son rêve. Il y a sept ans, il y avait seulement un champ. Avec son mari, ils ne maquent pas d'idées. Ils élèvent des poules et la technique est originale. Leur enclos est déplacé régulièrement sur le verger. Elles peuvent ainsi manger les parasites et fertiliser le sol. Dans les prochains mois, Louise et Bertrand prévoient d'élever 500 poules. Ils auront du travail, mais ils pourront toujours compter sur l'aide malicieuse de leurs enfants. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier