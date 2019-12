Des jouets "made in France" sous le sapin ?

Les jouets français occupent de plus en plus de place dans les rayons. Si sept jouets vendus sur dix sont fabriqués en Chine, le "made in France" gagne du terrain. Pour certains consommateurs, c'est devenu un critère de choix. Pour de nombreux producteurs, fabriquer des jouets à l'étranger devient coûteux. Ils ont alors décidé de relocaliser la production. Non seulement, cette initiative évite le délai d'acheminement très lent des jouets, mais elle favorise également la création d'emplois dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.