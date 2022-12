Des joueurs inconsolables

Le visage fermé, l'air hagard, dimanche, au coup de sifflet final, personne n'a su trouver les mots capables de réconforter Kylian Mbappé. Le président de la République a pourtant essayé : "Je lui ai dis qu'il n'avait que 24 ans, il a déjà gagné une Coupe du Monde, il fait une finale (...) Franchement, je ne suis pas le mieux placé pour essayer de raisonner ce soir des gens, parce que j'étais au moins aussi triste que lui". Dans le vestiaire, rien n'y fait. Ni les gestes d'affection, ni les grands discours n'ont rendu le sourire aux Bleus. Deux hommes que l'on devinerait rongés par les remords. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni se souviendront à jamais de leur tir au but manqué. Ce lundi matin, sur les réseaux sociaux, les Bleus s'excusent presque. "Nous espérions vous offrir une fin différente", ont-ils posté. Le réveil est difficile. L’Équipe de France invite les supporters à envoyer des messages de soutiens. Les Bleus peuvent compter sur les clins d’œil affectueux de Paul Pogba et Christopher Nkunku. De quoi mettre du baume au cœur au coéquipier de Raphaël Varane, vice-capitaine triste, mais fier... à l'image des Français. TF1 | Reportage D. De Araujo, I. Rachati