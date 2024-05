Des jours d’attente pour voir Taylor Swift

Une déferlante de paillettes et de rose, des bottes de cow-boy, des vestes à la gloire de leur idole, mais surtout, des tentes et des couvertures de survie car certains fans de Taylor Swift ont passé la nuit devant la salle de concert où elle jouera ce jeudi soir. Alors pour patienter, c'est séance de maquillage et chorale improvisée. Taylor Swift est une autrice, une compositrice et interprète. L'Américaine compte déjà 15 ans de carrière. C'est plus d'une dizaine d'albums qu'elle revisite dans un spectacle de trois heures et trente minutes. Presque inconnue il y a encore quelques années, l'engouement touche désormais aussi l'Hexagone. En 2011, elle jouait devant une salle de spectacle à moitié vide. Aujourd'hui, les six dates françaises de la chanteuse affichent complet. Parmi les spectateurs, il y a un tiers d'étrangers, dont beaucoup d'Américains, comment l'expliquer ? Selon l'un d'eux, avoir des tickets aux États-Unis était impossible. Dans le pays, ses meilleures places coûtent 247 euros et se vendent en quelques minutes. TF1 | Reportage O. Lévesque, F. Monbec, E. Fourny