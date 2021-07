Des kermesses adaptées à la crise sanitaire en Loire-Atlantique

Ce vendredi matin, pas de classe pour ces écoliers, mais un spectacle de fin d'année. Dans la cour, les enfants se déhanchent sous les yeux de leurs camarades. Un rendez-vous très attendu. Tous ont répété et sont très heureux de partager ce moment. Privée de kermesses l'an passé en raison du virus, l'équipe enseignante apprécie aussi ces instants. Les professeurs ont dû alterner les cours et les répétitions, malgré le contexte sanitaire. En sortie de scène, les élèves de cours moyen laissent éclater leur émotion. Incontournables d'une kermesse réussie, ce sont les stands de jeux. Le chamboule-tout, le baby-foot ou encore la pêche à la ligne, affichent un succès garanti. Afin de respecter les gestes barrières, les classes viennent les unes après les autres autour des jeux. Cette année, avec ces mesures sanitaires et l'absence des parents pour limiter les flux, la kermesse a pu avoir lieu. Et pour bien terminer l'année, rien de mieux qu'un concert dans la cour. Les écoliers de petites sections s'en donnent à cœur joie, histoire de partir sur une note positive avant les grandes vacances.