Des kilos d'abricots à un euro

Il faut donner de sa personne pour dénicher les abricots les plus beaux. Jean-Baptiste a sûrement les yeux plus gros que le ventre, mais pour une bonne raison. Ces cueilleurs sont tous des particuliers et plus leurs cagettes sont remplies, moins ils payent cher. C'est 1,50 euro le kilo, pour dix kilos ramassés. Un prix dégressif allant jusqu'à un euro si le poids dépasse 50 kilos. Dans ces trois hectares d'abricotiers, chacun a sa technique pour garnir au mieux son panier. En à peine une demi-heure, les premiers cueilleurs en ont pour leur argent. L'arboriculteur c'est Laurent Habrard. Cela fait trois ans qu'il propose sans regret la cueillette aux particuliers. Il économise ainsi la charge de la main-d’œuvre et des emballages. Il est impossible de trouver de tels rabais sur ce marché. Du coup, le prix au kilo est doublé. Les prix sur les étals baisseront normalement au cours de l'été. La récolte est plutôt bonne cette année, les abricots seront nombreux. TF1 | Reportage O. Couchard, E. Nappi