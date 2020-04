Dès le 1er mai, les arrêts pour garde d'enfants se transformeront en chômage partiel

Actuellement, 11,3 millions de Français sont au chômage partiel. Les chiffres vont encore gonfler à partir du 1er mai, car toutes les personnes qui sont en arrêt, que ce soit pour garde d'enfants, ou pour vulnérabilité particulière au coronavirus, vont être placées sous le régime du chômage partiel. Ceci concerne plus de deux millions de personnes. Qu'est-ce que cela change-t-il pour eux ?