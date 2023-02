Des légumes bradés pour lutter contre l'inflation

Les bras chargés de cagettes entières remplies de légumes frais, vendues directement du producteur aux consommateurs. Des paniers très bien garnis avec uniquement des produits de saison. Entre hier et ce lundi matin, ils étaient un bon millier à s’être déplacés chez la Coccinelle d'Alsace, à Geispolsheim (Bas-Rhin), pour profiter de deux jours à prix coûtant : un euro le kilo de légumes bio. Le prix est tout simplement imbattable. Une opération gagnante pour les clients, mais aussi pour le producteur. En cette saison, les frigos sont à l’arrêt. Néanmoins, pour anticiper une nouvelle hausse des coûts de l’énergie, ce maraîcher préfère écouler ses produits aujourd’hui pour ne pas avoir à les stocker ces prochains mois. En décembre dernier, le producteur a dû payer 1 500 euros d’électricité uniquement pour ce hangar réfrigéré et il s’attend à des montants de plus en plus importants. Des maraîchers contraints de s’adapter. Les poireaux qui sont en train d’être récoltés restent en terre jusqu’au tout dernier moment pour limiter le stockage. Limiter les dépenses énergétiques et continuer à vendre pour faire vivre son exploitation, une équation pas toujours simple. TF1 | Reportage P. Vogel, C. Gerbelot