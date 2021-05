Des lettres anonymes pas comme les autres : drôle de mystère dans un village manchois

"Bonjour ! Bah, c’est quoi cette tête ? Vous pourriez faire un effort ! Bonne journée !" Un peu d’humour et des mots doux glissés dans la boîte aux lettres d’Elodie, habitante de Vicq-sur-Mer. Une gentille attention plutôt inattendue et qui lui fait plaisir. Depuis deux semaines, plusieurs habitants de ce village manchois ont reçu, eux aussi, des lettres anonymes. Un corbeau bienveillant qui est passé deux fois chez Claude : "Nous revoilà ! Notre plan a fonctionné, apparemment on vous a fait sourire. À un de ces jours peut-être…" Bien discret, le mystère plane autour de l’auteur de ces mots anonymes, de quoi amuser les habitants. Ça anime un peu le village. Curieux, nous avons quand même demandé à la municipalité s’ils avaient réuni des indices, car eux aussi ont reçu des lettres, avec les mêmes initiales : C.M.A. "On suppose que ce sont des jeunes filles (…) C’est très mystérieux et c’est très bien comme ça", affirme le premier adjoint à la mairie. Nous avons au moins une certitude : le gentil corbeau va encore faire parler de lui, et pourquoi pas, donner des idées à certains.