Des lettres de reconnaissance en guise de cadeau de Noël pour les militaires de l'opération Sentinelle

Depuis 2017, les classes marseillaises ont une mission à chaque fête de fin d'année. Les écoliers font des dessins accompagnés de petits mots pour témoigner leurs encouragements, remerciements et surtout leur soutien à nos militaires de l'opération Sentinelle. Un cadeau très spécial attendu avec impatience par les intéressés, notamment au 19ème régiment du Génie de Besançon. Pour eux, il s'agit d'une reconnaissance importante qui leur fait également se sentir près des leurs.