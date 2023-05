Des logements insolites en pleine nature

Le dépaysement à deux pas de chez soi, grâce à d’authentiques yourtes en pleine nature, voilà le cadeau que s’est offert ce couple en Auvergne, une façon de fêter leur 39eme anniversaire de mariage. Sandrine Maurel a lancé son activité il y a seulement deux mois, son agenda s’est rempli en quelques semaines. La clé du succès, des réservations possibles jusqu’à 24 heures à l’avance. À quelques kilomètres seulement de là, succès identique pour des logements insolites à la cime des arbres. Le prix fixé pour la nuit est entre 50 et 75 euros par personne, la formule est très prisée par les touristes, comme les locaux. Mais depuis le Covid, la star des logements insolites pour les familles, c’est le Parc animalier du Pal, un lodge façon safari. Depuis la terrasse, antilope, gnous et hippopotames sont visibles jusqu’au coucher. Le coût est de 600 euros la nuit pour quatre personnes. Malgré l’affluence avec les ponts du mois de mai, sachez qu’il y a toujours des désistements. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Olive