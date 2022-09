Des loisirs, mais à quel prix ?

Gymnastique, couture ou Zumba... c’est la rentrée pour les activités sportives et culturelles. Dans ce club, les inscriptions sont nombreuses après deux années de restriction sanitaire. Cette mère de famille à trois enfants, ils font chacun au moins deux activités par semaine. Pour préserver son budget, elle a choisi des clubs qui proposent des licences annuelles à moins de 200 euros. Face à l’inflation, l’État propose une aide : le "Pass’Sport", une allocation de rentrée sportive. Dans ce centre culturel, c’est aussi l’heure des inscriptions. Ici, on offre une quinzaine d’activités aux adultes et aux plus jeunes. Ce père de famille a deux enfants et il n’a pas d’aide pour payer leurs loisirs. Cette année, Marine et sa copine ont choisi la Zumba. C’est la seule activité qu’elles s’autoriseront. Certaines aides existent aussi pour réduire le coût des activités culturelles ou artistiques. Si besoin, les clubs proposent aussi de régler en plusieurs fois sans frais les cotisations. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly