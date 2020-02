Des lycéens chantent pour soutenir les pompiers de Strasbourg

Pour soutenir les pompiers victimes de violence, des lycéens strasbourgeois ont décidé d'organiser un concert. Ces jeunes ont entre quatorze et 19 ans. Ils veulent témoigner leur solidarité envers les pompiers, malmenés depuis des mois. Cette initiative est un appel à l'aide à toute la population et la citoyenneté française. Une action saluée par les soldats du feu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.