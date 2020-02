Des lycées testent les horaires décalés pour lutter contre la fatigue des élèves

Depuis la rentrée en septembre, cinq établissements expérimentent les horaires décalés en région parisienne. Un dispositif mis en place au vu du manque de sommeil des élèves et qui déteint sur leur concentration en cours. Jusqu'ici, l'expérience semble porter ses fruits notamment sur les retards. En revanche, il faudra plusieurs mois pour mesurer d'éventuelles améliorations sur les résultats scolaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.