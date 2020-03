Des magasins réservent des horaires aux personnes âgées

A Lamballe (Côtes-d'Armor), quelques supermarchés ouvrent leurs portes plus tôt que d'habitude pour une clientèle particulière, les plus de 70 ans. Une initiative qui permet aux personnes âgées, considérées comme les plus fragiles, de faire leurs courses plus sereinement. Comme partout ailleurs, les règles de sécurité sont strictes et cela rassure ces clients. Ces ouvertures réservées et matinales seront proposées jusqu'à samedi et pourraient se prolonger dans les semaines à venir.