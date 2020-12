Des maires montent au créneau pour obtenir le téléphone fixe en Isère

Au pied des falaises, ils ont le sentiment d'être au bout du monde. Accrochés à leur téléphone, les habitants cherchent du réseau mobile, comme on chercherait presque de l'or. "C'est une autre planète, la 5G et la 4G ne fonctionnent pas", a confié l'un d'entre eux. Choranche et Châtelus sont deux villages où vivent 200 habitants. Pourtant, c'est une zone blanche. Les antennes relais et les lignes fixes sont obsolètes et les coupures sont fréquentes. Jean-Pierre Lyard, lui, n'aurait pas Internet sans une parabole satellite. Quelques kilomètres plus loin, Magalie est désabusée alors qu'elle est censée faire du télétravail. Après un long combat des élus locaux, le secteur de Royan a été reconnu prioritaire par le gouvernement, car il y a beaucoup de personnes vulnérables. Mais les démarches traînent entre l'Etat et les opérateurs. Le maire de Châtelus a déposé une main courante à la gendarmerie pour mise en danger de la vie d'autrui. Ici, les habitants s'inquiètent de l'arrivée de l'hiver où ils restent parfois injoignables pendant plusieurs jours.