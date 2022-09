Des maisons détruites et des habitants évacués

Épuisés, les habitants de Saumos (Gironde) n'ont pas dormi de la nuit. En effet, 540 personnes ont été évacuées et ont pu se réfugier dans leurs familles, chez des amis ou dans le village voisin de Porge (Gironde). Monique et Bernard ont tout laissé derrière eux. Ils s'inquiètent désormais pour leur chien, resté dans leur maison. Des questions et aussi de la colère pour Laure. Elle est convaincue que ce feu est d'origine criminelle. "J'étais dans mon jardin quand le feu est parti. Vu la couleur des flammes et l'endroit où c'est parti, ça paraît peu probable que ça soit accidentel", confie-t-elle. D'autres personnes tentent aussi d'avoir des nouvelles. Hugo et Alexandra, impuissants, ont passé la nuit à regarder les chaînes d'informations. "On espère que ça va aller, puis on croise les doigts", lance la femme. Impossible d'attendre plus longtemps, le couple décide de retourner chez eux. Hugo est soulagé. Le feu a été stoppé à seulement quelques centimètres de leur maison. A noter que dans le village, quatre maisons ont été détruites par le feu. TF1 | Reportage C. Abel, A. Ponsar