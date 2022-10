Des maisons dévastées et des habitants sidérés

Ce lundi matin, Dominique tient à nous montrer sa buanderie. C'est ici qu'elle s'est réfugiée pendant de longues minutes. "J'ai senti les murs trembler. La toiture s'est envolée et je me suis réfugiée sous la table à repasser avec mes mains sur ma tête", raconte-t-elle. Aux alentours de 17 heures dimanche, une tornade visible à des kilomètres traverse le département de la Somme. Sur des images amateurs, elle emporte tout sur son passage. Un portail s'est envolé seulement en quelques secondes. Un épisode court et particulièrement violent qui a surpris tous les habitants. Depuis dimanche, 55 sapeurs-pompiers sont à l’œuvre. Sur le toit d'une école, opération déblayage des ardoises et de la charpente endommagée. Juste à côté, Sonia était absente hier. Sa toiture est arrachée. Mais par mesure de sécurité, elle doit attendre l'intervention des secours pour entrer dans sa maison. Sur la commune de Conty et ses alentours, 80 habitations ont été touchées par la tornade et une dizaine de familles relogées. TF1 | Reportage E. Binet, G. Delobette