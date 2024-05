Des maisons évacuées après un glissement de terrain

Trente mètres de long sur dix mètres de hauteur, il n'a fallu que quinze minutes pour qu'un mur s'effondre totalement, incapable subitement de contenir la terre gorgée d'eau. Peu avant huit heures, une riveraine qui habite juste au-dessus de l'éboulement a été réveillée par un énorme bruit. De manière préventive, deux maisons sont mises en sécurité, dont celle d'une famille de quatre personnes. Matthieu Gauthier réunit quelques affaires à la hâte. Toute la matinée de ce vendredi, 23 pompiers ont sécurisé le chemin coupé par le glissement de terrain et les lourdes pierres. Ils se sont d'abord assurés qu'il n'y avait personne coincée dans les décombres. "On a engagé une équipe cynotechnique avec plusieurs passages de chiens différents. Aucun des chiens n'a marqué. Donc le risque de trouver quelqu'un dessous est quasi nul", confie un responsable. Dans la zone escarpée des Mont-d'Or, plusieurs chutes de murs ont eu lieu ces derniers jours. La conséquence des fortes pluies qui ont touché la région lyonnaise, de quoi inquiéter les riverains. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi