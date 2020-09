Des maisons fissurées du sol au plafond en raison de la sécheresse

Comme à chaque phénomène de sécheresse, des habitations se fissurent un peu partout. La terre argileuse se regorge d'eau en hiver, se rétracte en été et les maisons en souffrent. À Cour-Cheverny (Loir-et-Cher), certains habitants regardent leur maison se dégrader chaque jour un peu plus. Après cinq années, l'état de catastrophe naturelle n'est toujours pas reconnu. De ce fait, les propriétaires ne peuvent rien faire.