Des maisons fissurées par la sécheresse dans le Nord et dans le Pas-de-Calais

Les épisodes de canicule se sont enchaînés ces dernières années dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. À Aubers, près de quarante maisons se fissurent irrémédiablement à cause de cette sécheresse. Elles sont toutes situées sur des sols argileux, comme une éponge qui se gonfle et se rétracte sous la chaleur. Mais pour l'heure, aucun dédommagement n'est possible, car la commune de 1 500 habitants n'est pas encore reconnue en état de catastrophe naturelle depuis 2011. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.