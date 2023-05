Des maisons pas encore terminées mais déjà inhabitables

Nadia Barbe devait s'installer dans cette maison. Être propriétaire dans la vallée et disposer d'un jardin pour ses deux enfants, c'était un rêve. Les logements auraient dû être terminés il y a un an. Mais en octobre dernier, Nadia et quatre autres propriétaires reçoivent un rapport de leur promoteur. Des trous entre les parpaings, des murs pas droits... les malfaçons sont nombreuses, les habitations doivent être démolies. Pour ces familles, les conséquences financières sont dramatiques. Elles ont déjà payé leurs maisons, environ 300 000 euros. Sophie Béguin doit donc rembourser un prêt de 1 200 euros chaque mois et payer en plus un loyer. Et les pavillons ne devraient pas être livrés avant 2025, voire 2026. Contacté, le promoteur dit comprendre la détresse des familles face aux délais, mais rejette la faute sur l'entreprise de maçonnerie. Mails, appels téléphoniques, lettres recommandées... Monia Zouaoui et son mari ont tout essayé. Sans réponse, ils ont pris un avocat pour poursuivre le groupe en justice. Ils exigent un remboursement. Ce logement, ils n'en veulent plus. L'audience se déroulera en mois de juin. La famille espère enfin être fixée après des mois d'attente. TF1 | Reportage C. Chaize, F. Marchand