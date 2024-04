Des maisons si endommagées qu'il faut les raser

Les coups de pelle mécanique doivent être précis, les murs démontés minutieusement pour éviter que d'autres habitations ne s'effondrent. L'entreprise a déjà démoli la maison d'en face, mais le travail n'a pas pu être terminé. Après neuf mois d'attente, Amélie est soulagée de voir les travaux commencer. Tous ses voisins n'ont pas eu la même patience. Avec sa famille, elle a aussi pensé à déménager, visiter des maisons ailleurs, mais c'est ici, entourés de leurs amis qu'ils veulent vivre. Pour d'autres sinistrés, les travaux ne sont pas prêts de commencer. Chez Stéphane, les artisans venus faire des devis estiment qu'il faut tout raser et reconstruire, mais son assurance ne veut payer que certaines réparations pour un montant bien moins important. Comme de nombreux autres sinistrés, il n'a plus de nouvelles de son assurance depuis plusieurs mois. D'ici deux mois, son relogement ne sera plus pris en charge par cette dernière ; 175 maisons sont toujours inhabitables depuis près d'un an. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel