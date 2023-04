Des maisons trop vite construites ?

On a l'impression étrange que ce quartier ne tient plus qu'à un fil. Environ dix maisons sont soutenues par des poutres métalliques autant sur les façades avant qu'arrière. Pourtant, ces immeubles sont quasiment neufs. Ils ont été construits il y a douze ans par l'entreprise ICF. Il y a deux problèmes. D'abord, les façades se détachent de l'ossature de la maison, mais aussi des infiltrations d'eau à l'intérieur. La vie des locataires devient très difficile. Ironie de l'histoire, malgré tout cela, les occupants ont vu leur loyer augmenter. Des maisons abîmées, on en compte beaucoup dans le quartier, toutes construites par la même société. L'entreprise ICF que nous avons eu au téléphone nous confirme qu'une expertise est en cours. Le dossier est désormais dans les mains des assureurs. Pour le maire de Lomme, il faut aller beaucoup plus vite. Trois familles ont déjà été relogées pour le moment, les autres attendent les réparations de leurs maisons. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire, E. Hassani