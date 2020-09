La CGT défile à Marseille pour dénoncer une politique inappropriée à la crise sanitairere

Ce jeudi est marqué par la rentrée sociale de la CGT. Pour l'occasion, le syndicat appelle à des grèves et des manifestations. À Marseille (Bouches-du-Rhône), un cortège regroupant des retraités, des salariés du public et du privé, des agents du port, ainsi que des étudiants a défilé dans les rues. Tous se sont réunis pour dénoncer, selon eux, une politique inappropriée à la crise du Covid. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.