Des manifestations pour la défense du pouvoir d'achat

Pouvoir d'achat, réforme de l'assurance-chômage ou moins de précarité... ils étaient près de 3 000 à manifester dans les rues de Nantes (Loire-Atlantique) ce mardi matin. Dans les cortèges, il y a des agents publics, des étudiants ou des salariés du privé, tous en colère. "On nous méprise un petit peu" ; "S'il n'y avait pas toutes les associations, comme les Restos du cœur, on serait en train de crever dans la rue, et tout le monde s'en fout". Dans la foule, il y a également des jeunes. Emma, 23 ans, souhaite devenir professeur de mathématiques. Mais depuis ces derniers temps, sa vie d'étudiante n'est pas simple. "Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent d'autant plus dans la précarité. Je connais des étudiants qui sont à moins de 300 euros sur leur compte à la fin du mois. Je donne des cours particuliers. On fait comme on peut avec des petits jobs à côté", témoigne-t-elle. Même état d'esprit pour Patrick, un retraité inquiet de devoir réduire ses projets.