Des manuscrits de chansons de Georges Brassens vendus aux enchères à Paris

Ce mardi après-midi, une vente aux enchères hors du commun aura lieu à Paris, celle de la collection de manuscrits d'une vingtaine de chansons de Georges Brassens. A travers ces feuillets, on peut voir toutes les étapes de son travail exceptionnel. Pour les amateurs, c'est une façon de pénétrer l'imaginaire du chanteur. Ce soir, des collectionneurs pourront devenir les propriétaires de petits morceaux de poésie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.