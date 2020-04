Des masques distribués gratuitement dans les gares d'Île-de-France

En Île-de-France, cinq millions d'habitants prennent quotidiennement les transports publics. Raison pour laquelle le déconfinement est un casse-tête pour la RATP et la SNCF. Pour pallier au moins la question du port du masque obligatoire, la région Île-de-France en a distribué 500 000 gratuitement ce mercredi dans 130 gares franciliennes. Chaque usager a reçu un kit de dix masques chirurgicaux. Un bout de tissu déjà porté par une très large majorité dans les transports en commun.