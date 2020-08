Des masques qui commencent à peser lourd sur le budget des familles

Pour les familles, le masque à l'école est une dépense inattendue qui a un impact considérable sur le budget de la rentrée. Certaines ne comprennent d'ailleurs pas qu'il soit considéré comme une fourniture comme une autre. À défaut d'en avoir gratuitement, elles partent à la chasse aux bons plans pour en acheter à prix réduit. Néanmoins, l'Etat a promis d'en fournir aux plus précaires. Certaines régions et départements en distribueront, eux aussi, pour les lycéens et les apprentis.