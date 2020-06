Des masques testés en laboratoire pour garantir leur qualité mais aussi leur confort

Même si la transmission du virus a beaucoup diminué dans le pays, les masques restent souvent obligatoires. La plupart sont aujourd'hui faits en tissu. Et pour garantir leur efficacité et leur respirabilité, ils sont testés par une dizaine de laboratoires. Les critères sont tels que dans les Yvelines, sur plus de 1 000 modèles testés, le quart n'a pas été validé.